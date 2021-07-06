2021/07/06 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حجزت البرازيل إحدى بطاقتي المباراة النهائية لبطولة كوبا أميركا في كرة القدم المقامة على أرضها الاثنين، بفوزها بهدف نظيف على البيرو في نصف النهائي بريو دي جانيرو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوبا أميركا 2021.. البرازيل تخطف النهائي من البيرو) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوبا أميركا 2021.. البرازيل تخطف النهائي من البيرو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).