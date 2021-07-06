سفينة ضخمة محملة بالذرة.. الشعب الأميركي يدعم السودان

2021/07/06 | 05:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت ميناء بورسودان، الاثنين، سفينة تحمل اكثر من 34 ألف طن من الذرة مقدمة من الشعب الأميركي للسودان عبر برنامج الغذاء العالمي، بحسب ما أفادت وكالة أنباء السودان (سونا).

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