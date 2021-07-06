منتخب السيدات الأميركي لكرة القدم ينهي استعداداته لأولمبياد طوكيو

2021/07/06 | 05:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى منتخب الولايات المتحدة لكرة القدم النسائي استعداداته لمشاركته في أولمبياد طوكيو بفوز عريض على نظيره المكسيكي بأربعة أهداف نظيفة، الاثنين.

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