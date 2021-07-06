ذات مرة - اشرف عتريس

2021/07/06 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اشرف_عتريس أحرج نزار قبانى احدى المتشاعرات فى مهرجان شعرى بمصر وكان هذا فى بداية التسعينيات من الألفية الثانية وهو محفل ثقافى كبيـرصرح انه لايجب أن نعترف بشاعرة لاتنطق حروف العربية بالشكل الصحيح وتجد من يتكالب لتصليح شِعرها بفلوسها وكان يجب ات تصلح شَعرها عند حلاق السيدات ، كيف نسمح لها أن تصنع جائزة باسمها وياما نقاد قبضوا بالدولار وكتبوا عنها الخنساء الجديدة بلاخجل ولا اخلاق ولا ثمة ......





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