السياسيون والسياسة وعلم النفس السياسي ح(1) - صبحي مبارك مال الله

2021/07/06 | 06:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#صبحي_مبارك_مال_الله سبق لنا وتطرقنا إلى بعض الأمراض السياسية التي يصاب بها السياسي والأحزاب السياسية، في بعض المقالات السابقة ولكننا في هذا المقال سوف نركزعلى الأمراض النفسية التي تصيب السياسي أو مجموعة بشرية كأن تكون أحزاب أو جمعيات وما يحصل من هذه الأمراض من تداعيات مؤثرة ومؤذية عندما يكون السياسي أو الحزب في السلطة وفي التحكم في القرارات والقوانين .



علم النفس هو علم يتناول واحداً من جوانب التفاعل بين الذات وال ......





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