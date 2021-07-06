"محلول ملحي بدل اللقاح".. اعتقال مسؤولين عن حملات تطعيم "وهمية" في الهند

2021/07/06 | 06:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت السلطات الهندية القبض على مشتبه بهم، من بينهم أطباء وعاملين صحيين، تورطوا في تنظيم حملات تطعيم ضد فيروس كورونا المستجد قدموا خلالها جرعات "وهمية"

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