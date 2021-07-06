الفلبين تعثر على صندوق أسود للطائرة العسكرية المحطمة

2021/07/06 | 07:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال قائد القوات المسلحة الجنرال سيريليتو سوبيجانا لرويترز، الثلاثاء، إن السلطات الفلبينية استعادت صندوقا أسود من الطائرة العسكرية التي تحطمت بعد أن تجاوزت مدرج الهبوط، مما أسفر عن مقتل 47 جنديا، وثلاثة مدنيين على الأرض، وإصابة العشرات.

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