السفارة الامريكية تعلن انها قضت على تهديد جوي استهدفها اليوم

2021/07/06 | 07:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اعلنت السفارة الامريكية انها قضت على تهديد جوي استهدفها اليوم .وذكرت على موقعها انه : وقت مبكر من صباح اليوم قضت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد على تهديد جوي.واضافت : نحن نعمل مع شركائنا العراقيين على التحقيق، وسنواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفينا ومنشآتنا.وكانت الدفاعات الجوية بالسفارة الامريكية اسقطت طائرة مسيرة في ساعة مبكرة من صباح اليوم في محيط السفارة./انتهى3

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