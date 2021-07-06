الطائر الأخضر يستعد للتحليق فوق الأجواء الأوروبية

2021/07/06 | 07:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تستعدُ شركة الخطوط الجوية العراقية، لاستئناف التحليق فوق الاجواء الاوروبية خلال المدة المقبلة، وبينما تتسلم نهاية العام الجاري طائرتين نوع بوينك من اصل خمس تم التعاقد عليها خلال السنوات الماضية، كشفت عن توجه لتخفيض اسعار التذاكر.

وكانت دول الاتحاد الاوروبي قد حظرت الخطوط العراقية في العام 2015 من الطيران فوق الاجواء الاوروبية بسبب عدم استيفائها معايير المنظمة الدولية للطيران المدني.

وقال المتحدث باسم الشركة حسين جليل في حديث لصحيفة "الصباح" وتابعته "الاقتصاد نيوز"، ان "عمليات التباحث والمفاوضات مستمرة مع منظمة صفا المسؤولة عن كتابة التقارير الايجابية في ما يتعلق بشروط السلامة الجوية ورفعها الى منظمة السلامة الجوية الاوروبية"، مشيرا الى ان "الخطوط الجوية العراقية من خلال لجان فنية تعمل على تطبيق وتنفيذ المتطلبات والمعايير الدولية بغية رفعها من القائمة السوداء التي تتضمن منع دخول الأجواء الأوروبية".

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