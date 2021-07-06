الكهرباء تخطو لتعديل الاتفاقيَّة مع سيمنس و جنرال إليكتريك

2021/07/06 | 07:45 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

خطوات متسارعة تُجريها الجهات التنفيذيَّة لإيجاد الحلول لأزمة الكهرباء الملازمة للبلاد منذ ثلاثة عقود، فبينما وجَّه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وزارة الماليَّة والوزارات الأخرى ذات العلاقة بتهيئة التسهيلات كلّها للمعالجة العاجلة للمشكلات التي تعاني منها وزارة الكهرباء، وتقديم خطة عمل طارئة للمعالجات بما يضمن تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائيَّة، كشفت وزارة الكهرباء عن نيَّتها تعديل الاتفاقيات وخارطة الطريق مع شركتي "سيمنس" و"جنرال اليكتريك" للمُضي بالتزاماتهما في المرحلة الثانية بإنشاء مشاريع الطاقة الشمسيَّة.وذكر بيان للأمانة العامَّة لمجلس الوزراء تلقته "الاقتصاد نيوز"، أنَّ الكاظمي ترأس الاجتماع الأوَّل لخليَّة الأزمة لمواجهة النقص في ساعات تجهيز الكهرباء بالعاصمة بغداد والمحافظات، وأوصت خليَّة الأزمة بتجهيز القدرة من خلال خطوط الربط مع الجانب الإيراني، لحلِّ مشكلات انخفاض مستويات الجهد في المنطقة الجنوبيَّة (كحلٍّ سريعٍ للصيف الحالي)، ونقل الشركات العامَّة الطاقة الكهربائيَّة بالفحص الحراري المستمرّ لخطوط الضغط الفائق 400 ك.ف، وتحويل مسؤوليَّة شبكات النقل داخل محطات التوليد من شركات الإنتاج إلى شركات النقل كلاً بحسب منطقتها، والمباشرة الفوريَّة بنصب شركات النقل متسعات على مجاميع القوى (132 ك.ف) للمحطات لرفع مستويات الجهد.وتضمَّنت التوصيات أيضاً تحسين دوائر التوزيع في المحافظات معامل القدرة على شبكاتها، وضبط المحطات الاستثماريَّة (الرميلة، وبسماية) قيم الـ (Base Load) للوحدات الإنتاجيَّة، وضبط شركة سيمنس قيم الترددات لوحداتها العاملة فوق التردد O/F على قيمة 52:50 HZ كما هو الحال في وحدات GE .بدوره، قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في حديث صحفي، إنَّ "الاتفاقات الإطاريَّة التي وُقّعت مع شركتي (سيمنس) و(جنرال اليكتريك) كانت تستلزم العمل بمراحل سريعة ووسطيَّة ولاحقة"، منوهاً بأنَّ "التزامات الوزارة والشركات مضت في المرحلة الأولى" .وأضاف أنَّ "شركة (سيمنس) مضت بتنفيذ المرحلة الأولى من التزاماتها، إذ عمدت إلى نصب منظومات التبريد في محطات الإنتاج وهي تعمل عليها الآن، فضلاً عن إعادتها تأهيل عدد من المحطات التي شارفت على الإنجاز"، مؤكداً أنَّ "العمل مع شركة (جنرال اليكتريك) تضمَّن إنشاء 46 محطة تحويليَّة واكتملت هذه المحطات ودخلت العمل".

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