2021/07/06 | 07:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ مدعون في جزيرة صقلية الإيطالية تحقيقا بسبب مقطع فيديو يظهر عناصر من خفر السواحل الليبي يطلقون النار على قارب عائلات مهاجرة في البحر الأبيض المتوسط، وفقا لصحيفة "الغارديان" البريطانية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق إيطالي بعد "فيديو إطلاق ليبيين النار" على قارب مهاجرين بالمتوسط) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق إيطالي بعد "فيديو إطلاق ليبيين النار" على قارب مهاجرين بالمتوسط) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).