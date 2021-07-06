مسؤول عراقي يحذر من

2021/07/06 | 08:07 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حذر مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، من "حرب أسعار" حال زيادة إنتاج دول "أوبك +" دون تنسيق .وقال مظهر محمد صالح في تصريحات لوكالة العراق "واع"، إن "الذهاب لأية زيادة في إنتاج النفط داخل …

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