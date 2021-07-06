منصور حكمت والشيوعية السياسية - حميد تقوائي

2021/07/06 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حميد_تقوائي (يستند هذا المنشور إلى ندوة تحت نفس العنوان.



تم تلخيص الأجزاء وإضافة الفقرات.



حميد تقوائي )بمناسبة هذه الندوة الذكرى الثامنة عشر لوفاة منصور حكمت.



لقد فقدناه منذ ثمانية عشر عاما ، وفي كل عام في ذكرى وفاته نمجده ونتحدث عن دوره البارز في الحركة الشيوعية وأفكاره وإنجازاته.



في هذه الندوة ، أنوي شرح الطبيعة السياسية لشيوعية منصور حكمت.للوهلة الأولى ، قد يبدو تسييس الشيوعية واضحًا.



من الواضح أن ......





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