حركة اليسار الديمقراطي، الانشقاق الأول عن الحزب الشيوعي - محمد علي مقلد

2021/07/06 | 08:15 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد أول انشقاق في الحزب:حركة اليسار الديمقراطي ...هذا المناخ من البلبلة والضياع الفكري والسياسي لم يوفر إطاراً مناسباً لمعالجة الأزمة.



بدلاً من البحث عن الأسباب السياسية أغرقت هيئات الحزب في نقاش تنظيمي، وبدل الإجابة على سؤال لماذا حصل ما حصل غرقت القيادة ومعارضوها في الإجابة على سؤال من المسؤول عما حصل.



وحده جورج حاوي حاول أن يعيد النقاش إلى مكانه الطبيعي، فحمّل نفسه العبء الأكبر وحمّل الآخرين في ......





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