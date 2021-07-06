2021/07/06 | 08:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

بلغ المنتخب البرازيلي نهائي كأس كوبا أمريكا لكرة القدم بعد الفوز 1-صفر على منتخب بيرو بهدف لوكاس باكيتا في الشوط الأول مساء يوم الاثنين (بالتوقيت المحلي).

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وسيلعب أصحاب الأرض في النهائي في استاد ماراكانا يوم السبت المقبل ضد الفائز من المباراة الأخرى في الدور قبل النهائي بين منتخبي الأرجنتين وكولومبيا المقرر إقامتها مساء يوم الثلاثاء (بالتوقيت المحلي).

وأحرز المنتخب البرازيلي لقب كوبا أمريكا في كل مرة تستضيف فيها البلاد المسابقة، وأظهرت البرازيل في بداية المباراة لماذا هي المرشحة للتتويج.

وراوغ نيمار بمهارة ثلاثة لاعبين من منتخب الببيرو في الجانب الأيسر من الملعب قبل أن يرسل كرة عرضية قابلها باكيتا بقدمه اليسرى داخل مرمى منتخب البيرو.

وقال باكيتا ”كانت مباراة صعبة جدا، ولقد قاتلنا بقوة.



واجهنا فريقا قويا لكننا تعاملنا مع الأمر ونجحنا في اجتياز فترة صعبة“.

وكال نيمار المديح لزملائه وأكد أن المنتخب البرازيلي يريد المزيد، في إشارة إلى الإصرار على الفوز بكأس البطولة.

وقال نيمار ”باكيتا لاعب رائع ويتحسن مستواه في كل مباراة.



لقد قضى موسما رائعا في ناديه، وهنا يوضح أنه يستطيع أن يكون لاعبا مهما جدا للبرازيل“.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البرازيل يهزم بيرو ويصل إلى المباراة النهائية في كوبا أميركا) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البرازيل يهزم بيرو ويصل إلى المباراة النهائية في كوبا أميركا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).