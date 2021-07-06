2021/07/06 | 08:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أصدرت السفارة الامريكية لدى بغداد، اليوم الثلاثاء، بيانا بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مبناها فجر اليوم.وذكر بيان للسفارة، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “في وقت مبكر من صباح يوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص سفارة واشنطن ببغداد بعد الهجوم الصاروخي: قضينا على تهديد جوي المركز الخبري الوطني.

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