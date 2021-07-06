2021/07/06 | 08:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أعلنت خدمات الطوارئ الروسية عن فقدان الاتصال بطائرة من طراز “أن – 26” على متنها 27 شخصا، في كامتشاتكا في أقصى شرق البلاد.وأفادت وزارة الطوارئ الروسية بأن الاتصال انقطع […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فقدان الاتصال بطائرة ركاب تقل 27 شخصا في روسيا المركز الخبري الوطني.

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