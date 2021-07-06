موجة ’لاهبة’ تتجاوز درجات الحرارة الخمسينية.. غداً وبعده

2021/07/06 | 08:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى ارتفاع درجات الحرارة مجدداً ابتداءً من يوم غد الأربعاء حتى منتصف الأسبوع المقبل.

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وقال المتنبئ الجوي واثق السلامي في إيضاح تابعه "ناس"، (6 تموز 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة اعتبارا من يوم غد الأربعاء ولغاية منتصف الأسبوع المقبل؛ نتيجة لتعمق المنخفض الحراري الموسمي".

وأضاف، "من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية ارتفاعاً ملحوظاً بدرجات، حيث قد تتجاوز حاجز الـ 50 مئوية، كما يشمل الارتفاع مدن الفرات الأوسط ومناطق الوسط والشمال، لتكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة في البصرة، وميسان، وذي قار، وواسط، والديوانية بشكل خاص".

وفي وقت سابق، قال المتنبئ الجوي حسين الأسدي في إيضاح تابعه "ناس"، (5 تموز 2021)، إن "خرائط الطقس تشير إلى استمرار الأجواء الصيفية الاعتيادية في معظم المناطق، فيما ستكون درجات حرارة حول معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت من كل عام عدا المنطقة الغربية ومناطق غرب الموصل، حيث ستسجل درجات الحرارة هناك أقل من معدلاتها العامة في مثل هذا الوقت؛ بسبب كتلة هوائية بحرية تستمر خلال يوم غد".

وأضاف، "هناك ارتفاع تدريجي في الحرارة يبدأ من اليوم الثلاثاء خصوصاً مناطق الجنوب، ليزداد نهاية الأسبوع حيث تصل درجات الحرارة إلى 49 أو 50 درجة مئوية، بينما يكون الارتفاع طفيفاً في المناطق الوسطى لتسجل ما بين 45 و 47، أما مناطق الشمال والمنطقة الغربية فستسجل ما بين 40 و 45 درجة مئوية، عدا كركوك وديالى ستكون بشكل أعلى".

وتابع الأسدي، أن "الرياح ستستمر شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة".

وتوقع الراصد، تقلبات في حركة الرياح ابتداءً من اليوم الثلاثاء خصوصاً في بادية الجنوب والمنطقة الغربية، لتكون خفيفة السرعة، وربما تشمل مناطق وسط البلاد خلال الأيام القادمة مع استمرار الرياح الشمالية الغربية في باقي المناطق.

الخارطة المرفقة توضح درجات الحرارة ظهر اليوم الإثنين، بحسب الأسدي:

ومن زاوية الأهلة والحوادث الفلكية، أوضح المتنبئ الجوي أحمد الخالدي، أن "الأرض ستكون يوم الثلاثاء الموافق 6/7/2021 في تمام الساعة 2 فجراً، في ابعد نقطة من الشمس والتي تسمى الاوج الارضي وعلى بعد 152.1 مليون كم".

وأضاف، "حيث تمر الارض بنقطتين طوال السنة أثناء دورانها حول الشمس، الأولى تسمى الحضيض والثانية تسمى الاوج".

وبين، أن "الحضيض يحدث دائماً في شهر كانون الثاني في بداية السنة من كل عام، بينما يحدث الاوج في شهر تموز من كل سنة"، موضحاً أن "الأرض في الحضيض تكون على بعد 147 مليون كم، أي قريبة من الشمس في فصل الشتاء، بينما في الاوج تكون الأرض ابعد مايكون عن الشمس وبمسافة 152.1 مليون كم".

ولفت إلى أن "وقوع الأرض في نقطتي الحضيض والاوج ليس له علاقة بارتفاع او انخفاض درجات الحرارة، حيث أن انخفاض درجات الحرارة أو ارتفاعها ناتج بسبب ميل محور الأرض بزاوية 23.5 درجة عن محور دورانها، وبالتالي درجة الحرارة تعتمد على زاوية سقوط أشعة الشمس وطول الليل والنهار".

الصورة أدناه توضح الحضيض والاوج الارضي، بحسب الخالدي:

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