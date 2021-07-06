فقدان الاتصال بطائرة في أقصى الشرق الروسي

2021/07/06 | 08:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقد الاتصال بطائرة ركاب على متنها 28 شخصا في أقصى الشرق الروسي، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية الثلاثاء نقلا عن أجهزة الطوارئ.

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