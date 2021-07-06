الكهرباء تكشف عن نية لتعديل الاتفاقيات مع شركتي “سيمنس” و”جنرال اليكتريك”

2021/07/06 | 08:55 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن نيَّتها تعديل الاتفاقيات وخارطة الطريق مع شركتي “سيمنس” و”جنرال اليكتريك” للمُضي بالتزاماتهما في المرحلة الثانية بإنشاء مشاريع الطاقة الشمسيَّة.قال الناطق باسم وزارة الكهرباء أحمد العبادي في تصريح صحفي، إنَّ “الاتفاقات الإطاريَّة التي وُقّعت مع شركتي (سيمنس) و(جنرال اليكتريك) كانت تستلزم العمل بمراحل سريعة ووسطيَّة ولاحقة”، لافتا […]

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