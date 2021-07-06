2021/07/06 | 08:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني واصلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، صعودها مند أمس مع إلغاء محادثات الإنتاج لدول أوبك+ ، لكن المخاوف من أن الأعضاء قد يبدأون في زيادة الإنتاج حدت من المكاسب.وارتفع خام […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص استمرار ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 77.47 دولارا للبرميل المركز الخبري الوطني.

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