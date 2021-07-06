2021/07/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي ريموند لوتا ، جريدة " الثورة " عدد 707 ، 5 جويلية 2021https://revcom.us/a/707/china-100th-anniversary-of-the-chinese-communist-party-en.htmlنُظّمت إحتفالات رسميّة عبر الصين إحياءا للذكرى المائة لتأسيس الحزب الشيوعي الصيني .



و زعم كسى جنبينغ و قادة آخرون من ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحتفال الصين بمائويّة الحزب الشيوعي الصيني : ليس الحزب الحاليّ حزب ماو تسى تونغ و الثورة ... و إنّما هو حزب معادي للثورة و حزب الرأسماليّة – الإمبريالية - شادي الشماوي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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