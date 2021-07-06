2021/07/06 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشأقر رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت بأن آفة العنف في المجتمع العربي "تم إهمالها لسنوات عديدة" وقال خلال إعلانه عن خطة وطنية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي وفي تصريحات نقلتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" في 27 من حزيران الماضي: تحدثت هذا الصباح مع وزير الأمن العام واتفقنا على صياغة خطة وطنية لمحاربة الجريمة في المجتمع العربي بأسرع وقت ممكن.



وكان بينيت يُعلّق على واقعة مقتل خمسة موا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إسرائيل تنظر للعربي كمشكلة أمنية - نهاد ابو غوش) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إسرائيل تنظر للعربي كمشكلة أمنية - نهاد ابو غوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).