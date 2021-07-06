لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبو ظبي تُحدث إجراءات الحجر المنزلي

2021/07/06 | 09:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ابو ظبي/ نينا/ أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات في أبو ظبي بالتعاون مع مركز أبو ظبي للصحة العامة، إجراء تحديث لإجراءات الحجر المنزلي للمخالطين لحالة إيجابية، وذلك في إطار الحرص على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع.وتصل مدة الحجر المنزلي للمطعمين إلى 7 أيام، مع إعادة فحص مسحة الأنف PCR في اليوم السادس، وفي حال كانت النتيجة سلبية يتم فك السوار الالكتروني في اليوم السابع.ويمتد الحجر المنزلي لغير المطعمين لأثني عشر يوماً، مع إعادة فحص مسحة الأنف في اليوم الحادي عشر، وفك السوار الإلكتروني في اليوم الثاني عشر في حال كانت النتيجة سلبية./انتهى

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