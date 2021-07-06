اطفاء تام للكهرباء بالنجف

2021/07/06 | 09:01 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ اعلنت مديرية التوزيع التابعة لكهرباء النجف، في تصريح مقتضب، حصول حالة اطفاء تام بالمحافظة عدا المدينة القديمة حيث مرقد الامام علي (ع)، دون توضيح اسباب ذلك الاطفاء ./انتهى.

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