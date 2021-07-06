التربية تحسم الجدل بشأن اعتماد “بطاقة التلقيح” شرطاً لخوض امتحانات السادس الإعدادي

2021/07/06 | 09:08 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارتا التربية والصحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد “بطاقة التلقيح” شرطا لأداء طلبة السادس الاعدادي الامتحانات الوزارية المرتقبة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تشترط أو تقرر جلب كارت اللقاح بالنسبة لطلبة السادس الاعدادي لأداء الامتحانات الوزارية، لان هذا الامر يخص وزارة الصحة”.وأوضح أن “التوجيه الحكومي للتلقيح جاء لموظفي الوزارة ودوائر الدولة الأخرى، ولم يشر إلى الطلبة”، منتقدا في الوقت ذاته “بث هكذا شائعات لتكون إحدى وسائل الحرب النفسية ضد الطلبة”.وبيّن فاروق أن “توجيهات وزارة الصحة الخاصة بالامتحانات توجب ارتداء الكمامة والتعقيم وفحص درجة حرارة الطلاب عند دخول القاعة […]

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