التربية تنفي اعتماد “بطاقة التلقيح” شرطاً لخوض امتحانات السادس الإعدادي

2021/07/06 | 09:10 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نفت وزارتا التربية والصحة، اليوم الثلاثاء، اعتماد “بطاقة التلقيح” شرطا لأداء طلبة السادس الاعدادي الامتحانات الوزارية المرتقبة.وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية حيدر فاروق في تصريح صحفي، إن “الوزارة لم تشترط أو تقرر جلب كارت اللقاح بالنسبة لطلبة السادس الاعدادي لأداء الامتحانات الوزارية، لان هذا الامر يخص وزارة الصحة”.وأوضح أن “التوجيه […]

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