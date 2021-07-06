فقدان الاتصال بطائرة ركاب في روسيا

2021/07/06 | 09:19 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

فقِد الاتصال بطائرة ركاب في أقصى الشرق الروسي، حسب ما ذكرت وكالة تاس نقلا عن وزارة الطوارئ.

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وأضافت الوكالة، أن على متن الطائرة 23 شخصا، بالإضافة إلى ستة من أفراد الطاقم.

وأوضحت أن برج المراقبة الجوية فقد الاتصال بالطائرة عندما كانت تحاول الهبوط.

ووفقا لوزارة الطوارئ الروسية، فإن الطيار لم يبلغ عن أي أعطال، وأن الطائرة ربما سقطت في البحر.

وكانت الطائرة ،وهي من طراز إيه إن-26، تقوم برحلة من بتروبافلوفسك كامتشاتسكي إلى بالانا في شبه جزيرة كامتشاتكا، عندما فقِد الاتصال بها، وفق ما نقلت إرم نيوز.

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