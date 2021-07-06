إيران: القوات الأميركية تستهدف المقاتلين العراقيين الأساسيين في مكافحة الارهاب

2021/07/06 | 09:19 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني اتهمت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، الولايات المتحدة الأميركية بقتل العناصر الأساسية في مكافحة الإرهاب، خلال الهجمات التي تشنها القوات الأميركية في العراق وسوريا.وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب […]

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