السفارة الامريكية تعلن القضاء على تهديد جوي

2021/07/06 | 09:19 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت السفارة الامريكية في العاصمة الاتحادية بغداد انها تصدت لتهديد جوي وقضت عليه، فجر اليوم الثلاثاء.

وقال السفارة في بيان لها "في وقت مبكر من صباح يوم 6 يوليو / تموز، تفعلت المنظومة الدفاعية في داخل مجمع السفارة الأمريكية في بغداد وقضت على تهديد جوي".

وشدد البيان على العمل مع الشركاء العراقيين على التحقيق، ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة واللازمة لحماية سلامة موظفي السفارة ومنشآتها.

هذا وسمع دوي صافرات الانذار داخل السفارة الامريكية بعد منتصف ليلة امس، فيما فعلت السفارة منظومتها الدفاعية الجوية وأطلقت النيران صوب جسم غريب يعتقد انه طائرة مسيرة مفخخة وذلك حسبما تقارير صحافية محلية.

PUKmedia / متابعة

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