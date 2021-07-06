2021/07/06 | 10:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني سيكون ملعب “ويمبلي” في العاصمة لندن، مسرحا لموقعة من العيار الثقيل تجمع بين إسبانيا وإيطاليا في الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم “يورو 2020”.وتقام المباراة اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كل ما تريد معرفته عن موقعة إسبانيا وإيطاليا بنصف نهائي كأس أوروبا المركز الخبري الوطني.

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