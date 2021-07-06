المطلوب من حكومة الكاظمي اتخاذ خطوات إيجابية للمشاركة الواسعة في الانتخابات - فلاح أمين الرهيمي

2021/07/06 | 10:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#فلاح_أمين_الرهيمي إن التأخر في إنجاز الإيجابيات تؤدي إلى إفراز السلبيات ..



إن هذه القاعدة نتيجة وإفراز للتجربة والواقع وهي تشير بكل صراحة أن التماهل وعدم اتخاذ المواقف التي تتصدى للأسباب التي دفعت أكثر من مائة مرشح على سحب ترشيحاتهم من المشاركة في الانتخابات القادمة كما سبق أن أعلنت قوى تقدمية وديمقراطية وجماهير شباب تشرينية مقاطعة الانتخابات المبكرة القادمة بالرغم أن هذه الانسحابات والمقاطعات تؤدي إلى إخلاء الساحة ......





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