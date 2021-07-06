انطفاء تام للكهرباء في محافظة عراقية

2021/07/06 | 10:10 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شهدت محافظة النجف، اليوم الثلاثاء، انطفاءً تاماً للطاقة الكهربائية بشكل مفاجئ.

وقالت مصادر محلية إن انخفاضاً مفاجئاً حصل في ضخ الغاز تسبب بإطفاء للطاقة عن عموم المحافظة، ما عدا محطة النجف القديمة حيث مرقد الإمام علي.

وبين أن الفرق الفنية تعمل على إصلاح الخلل.

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