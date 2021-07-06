الولائي يتوعد بضربات انتقامية نوعية في العراق او اقليم كردستان تأتي من الجو والبر والبحر

2021/07/06 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء، أبو آلاء الولائي، بالرد على الضربة الأميركية التي استهدفت الحشد الشعبي أواخر حزيران الماضي، وأسفرت عن مقتل أربعة منهم، مشيراً إلى أن “الانتقام سيكون من خلال عملية نوعية، ليس في العراق أو إقليم كوردستان … Readmore

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