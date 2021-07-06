وزارة الكهرباء تعلن عن اتفاقات مع إيران لرفع اطلاقات الغاز واعادة الطاقة الايرانية

2021/07/06 | 10:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، عن إتفاقات لرفع إطلاقات الغاز وإعادة الخطوط الإيرانية.وذكرت الوزارة في بيان: أن “وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج المهندس عادل كريم استقبل القائم بأعمال السفارة الإيرانية في العراق موسى علي زاده لبحث آخر تطورات العلاقات الثنائية … Readmore

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