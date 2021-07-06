سوريا: اعتقال قيادي من داعش في الحسكة

2021/07/06 | 10:18 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

داهمت قوات التدخل السريع، بدعم جوي من “التحالف الدولي”، منزل أحد قادة تنظيم داعش الإرهابي في قرية خربة التمر التابعة لمدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، حيث تمكنت القوات من إلقاء القبض على القيادي.

وضُبِطَت بحوزته مستندات وأسلحةً ومعدات كان يستخدمها في عمليات الإستهداف وزراعة الألغام.

وكان نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصدوا، انفجاراً نتيجة دراجة نارية مفخخة قرب مقر لحزب الاتحاد الديمقراطي في بلدة الشدادي ضمن مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في الريف الجنوبي لمحافظة الحسكة، مما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بالإضافة إلى حدوث أضرار مادية في مكان الإنفجار.

وفي 7 يونيو(حزيران) الماضي، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى مقتل 5 من عناصر خلية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي بينهم عناصر من جنسية عراقية، في عملية أمنية لـ”قسد” في الشدادي بريف الحسكة.

ويأتي ذلك، بعد ساعات من إعلان قوات مكافحة الإرهاب التابعة لقسد من اعتقال أمير في تنظيم داعش في المنطقة ذاتها.

وكانت وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لقسد قد نفذت، في 3 يونيو(حزيران) عملية أمنية في قرية بلالية التابعة لناحية الشدادي بريف الحسكة، واعتقلت أحد أمراء تنظيم داعش وصادروا سلاحه وجهاز هاتف وعدد من الوثائق التي كانت لديه.

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