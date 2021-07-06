2021/07/06 | 10:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الثلاثاء، بمنح جميع المكلفين بوظيفة عامة من المرشحين للانتخابات المقبلة اجازة إجبارية.وقال مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني، في بيان […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص لضمان عدم استغلال المال العام بالحملات الانتخابية..



مطالبة بمنح إجازة إجبارية للمرشحين للانتخابات المركز الخبري الوطني.

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