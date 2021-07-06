2021/07/06 | 10:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لطالما ربط علاج تسوس الأسنان بالتسوس، ولكن يبدو أن قواعد اللعبة ستتغير بالكامل، بعدما توصل مجموعة من العلماء إلى ابتكار منتجا يمكن أن يشجع ميناء الأسنان على النمو مرة أخرى، بحسب ما نشره موقع "ساينس ألرت" المتخصص بنشر الدراسات والأبحاث العلمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تغيير في قواعد اللعبة.. علاج مبتكر لتسوس الأسنان يغني عن الحشوات) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تغيير في قواعد اللعبة.. علاج مبتكر لتسوس الأسنان يغني عن الحشوات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).