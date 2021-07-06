بعد الهجوم الصاروخي.. وفد أمني رفيع يصل إلى الأنبار لتفقد ’عين الأسد’

2021/07/06 | 10:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

وصل وفد أمني رفيع، الثلاثاء، إلى محافظة الأنبار؛ لتفقد قاعدة عين الأسد والشريط الحدودي.

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وقالت الوكالة الرسمية تابعها "ناس"، (6 تموز 2021)، إن "وفداً أمنياً رفيعاً برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري وصل اليوم إلى محافظة الأنبار".

وأضافت أن "الوفد ضم قائد القوات البرية وقائد قوات الحدود ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد القوة الجوية ومدير عمليات الحشد وكبار القادة من جميع الأجهزة الأمنية".

وتابعت الوكالة، أن "هدف الزيارة هو لتفقد القطعات العسكرية وقاعدة عين الأسد والشريط الحدودي ومتابعة تنفيذ الخطط الأمنية من قبل قطعات عمليات الجزيرة".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق، عن ضبط عجلة حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ باتجاه قاعدة عين الأسد.

وذكرت الخلية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (5 تموز 2021)، ان "القوات الأمنية تفتح تحقيقا في حادثة سقوط ثلاثة صواريخ على قاعدة عين الأسد الجوية في محافظة الأنبار، دون خسائر تذكر، كما ضبطت عجلة نوع كيا حمل متروكة بقضاء هيت تحمل القاعدة التي تم إطلاق الصواريخ منها".

وأكد المتحدث باسم التحالف الدولي واين ماروتو، في وقت سابق، عدم وجود اصابات بالصواريخ التي سقطت على قاعدة عين الاسد.





‏وقال ماروتو في توضيح تابعه "ناس"، (5 تموز 2021)، إن "قاعدة عين الأسد تعرضت لثلاثة صواريخ سقطت على محيط القاعدة".

وأضاف ان "التقرير الاولي يشيرالى عدم وجود اصابات بانتظار المزيد من المعلومات".

وأعلن الحشد العشائري في محافظة الأنبار، في وقت سابق، سقوط صاروخ في محيط قاعدة عين الأسد في المحافظة.

وقال القيادي في الحشد العشائري قطري السمرمد في تصريح لـ"ناس"، (5 تموز 2021)، إن "صاروخاً سقط في محيط قاعدة عين الأسد ظهر اليوم".

وأضافن أن "الصاروخ لم يلحق خسائر بشرية، ولم يتم التعرف على مكان منصة الصاروخ أو منطقة الإطلاق".

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