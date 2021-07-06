الاعرجي يبحث مع السفير الامريكي زيارة الكاظمي الى واشنطن وسبل إنجاح هذه الزيارة

2021/07/06 | 10:21 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع السفير الأميركي في بغداد ماثيو تولر، آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، والعلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن، والتعاون المشترك في المجالات التي تخدم البلدين.وبحسب بيان لمكتب الأعرجي فان الجانبين تطرقا الى … Readmore

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