2021/07/06 | 10:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غداً..



درجات حرارة تلامس الـ50 مئوية في العراق المركز الخبري الوطني.

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