فقدان الاتصال بطائرة ركاب في أقصى شرق روسيا

2021/07/06 | 10:26 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فُقد الاتصال بطائرة ركاب على متنها 28 شخصا على الأقل في شبه جزيرة كامتشاكا بأقصى الشرق الروسي، حسبما أعلن مسؤولون محليون الثلاثاء.وكانت الطائرة وهي من طراز إيه إن-26 تقوم برحلة من بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، أكبر مدن كامتشاتكا، إلى بلدة بالانا عندما … Readmore

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