ايران تحصي الصادرات إلى العراق عبر منفذ واحد خلال اقل من عام: 214 الف طن بـ44 مليون دولار

2021/07/06 | 10:28 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

أحصى الجانب الايراني، اليوم الثلاثاء، مقدار الصادرات العابرة للعراق عبر منفذ جذابة الحدودي الذي اعيد افتتاحه في اب من العام الماضي، حيث بلغت كميات الصادرات 214 ألف طن من البضائع غير النفطية وبقيمة مالية بلغت 44 مليون دولار.

وقال حاكم مدينة دشت آزادكان بمحافظة خوزستان الايرانية حميد سيلاوي، في تصريح له اليوم، إن “ايران صدرت عبر منفذ جذابة التجاري، 214 ألف طن من البضائع غير النفطية إلى العراق قدرت قيمتها بـ 44 مليون دولار”، مبيناً أن “البضائع كانت تتوزع بين الفواكه والألبان والأدوات الميكانيكية ومواد البناء”.

وأشار سيلاوي، الى “وقف تصدير البضائع عبر معبر جذابة في العام الماضي بفعل كورونا”، موضحاً أن “اعادة فتح هذا المنفذ تمت في آب العام الماضي، ما ادى الى اعادة التصدير وفقا للالتزامات الصحية”.

وأعرب سيلاوي عن أمله أن “تزداد عملية تصدير البضائع عبر معبر جذابة خلال الأشهر المقبلة بالتشاور المنتظم مع المسؤولين المحليين ودائرة الجمارك في العراق”، لافتاً إلى أن “دخول السياح والزوار العراقيين الى البلاد عبر منفذ جذابة مازال ممنوعا وفقا للاتفاق بين مسؤولي البلدين”.

ويقابل منفذ جذابة الايراني من الجانب العراقي منذف “الشيب” في محافظة ميسان جنوبي العراق.

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