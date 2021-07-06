إحباط خروقات على الخطوط الناقلة للنفط الخام

2021/07/06 | 10:30 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، احباط خروقات على الخطوط الناقلة للنفط الخام والقبض على مهربين للمشتقات النفطية في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكرت الوكالة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تمكنت من كشف (خمسة) خروقات على انابيب ناقلة للنفط الخام في مناطق متفرقة من البلاد تستخدمها عصابات لتهريب ونقل النفط".

وأضافت، ان "المفارز تمكنت أيضا من القبض على خمسة متهمين وضبط عجلاتهم محملة بالمنتوج النفطي لعدم وجود أوراق رسمية بالحمولة ومخالفتهم خط السير".وفي سياق ذي صلة "تمكنت المفارز من مداهمة وكر يستخدم للتهريب وضبط بداخله خزانات كبيرة عدد (٦) تحتوي على منتوج نفطي وعجلات عدد (٢) ضبطت مع الحائزين"، مبينا أن "العمليات لا تزال مستمرة لحماية الثروات الوطنية من العصابات الإجرامية والخارجة عن القانون".

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