قادة فرنسا وألمانيا والصين يعقدون اجتماعا عبر الفيديو

2021/07/06 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الصيني شي جينبينغ الإثنين خلال اجتماع عبر الفيديو في التحديات المتعلقة بالتقلبات المناخية والاقتصاد والصحة واستئناف الرحلات الجوية.وكانت قضايا المناخ والصحة في محور مناقشات القادة الثلاثة خلال اجتماعهم الأخير … Readmore

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