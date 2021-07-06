بايدن يجدّد دعم الولايات المتّحدة لزعيم المعارضة في فنزويلا

2021/07/06 | 10:30 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد الرئيس الأميركي جو بايدن في رسالة بعث بها إلى خوان غوايدو الإثنين بمناسبة العيد الوطني الفنزويلي التأكيد على دعم الولايات المتحدة لزعيم المعارضة الفنزويلية الذي تعترف به واشنطن رئيساً لفنزويلا.وفي رسالته التي وجّهها إلى “السيد الرئيس” غوايدو، كتب … Readmore

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