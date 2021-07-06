2021/07/06 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفاع بدرجات الحرارة ليوم غد في العراق

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