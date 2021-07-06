متظاهرون يقطعون شارع مبنى محافظة ديالى لتحقيق أربعة مطالب

2021/07/06 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

أقدم المتظاهرون في محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء، على قطع شارع مبنى المحافظة وسط بعقوبة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "متظاهرين أقدموا على قطع شارع مبنى محافظة ديالى وسط بعقوبة للمطالبة بانهاء سطوة بعض المتنفذين على املاك الدولة، وحماية الاستثمار، وفتح تحقيق في احداث خان اللوالوة الاخيرة في بعقوبة، وتنفيذ مذكرات الاعتقال بحق المتورطين بها".

ويذكر أن ثلاثة اشخاص اصيبوا قبل يومين، في منطقة خان اللوالوة في نزاع مسلح على ملكية ارض زراعية، فيما فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة انذاك

وكانت عشيرة بني جميل، خرجت يوم امس الاثنين، في تظاهرة واسعة للمطالبة بالتحقيق في تعرض 3 من ابنائها الى استهداف من قبل جماعة مسلحة حاولت الاستيلاء على ارض زراعية تعود لها منذ عقود، وطالبت بتدخل فوري من قبل رئاسة الوزراء والجهات الامنية في التحقيق واعتقال المتورطين.

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