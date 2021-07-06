محتجون يغلقون مقار شركتين لتوزيع وإنتاج الطاقة بالبصرة

2021/07/06 | 10:34 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – البصرةافاد مصدر من محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، بأن محتجون من الاجراء اليوميين، اغلقوا مقار شركتين لتوزيع وإنتاج الطاقة بالمحافظة.وقال المصدر لـ (بغداد اليوم) إن "محتجين من الاجراء اليوميين اغلقوا مقر شركة توزيع الطاقة وشركة انتاج الطاقة في البصرة للمطالبة بتثبيتهم".

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