مركز حقوقي:منح اجازة اجبارية للمرشحين الموظفين ضمان لعدم استغلال المنصب والمال الحكومي

2021/07/06 | 10:34 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق الحكومة بمنح جميع المكلفين بوظيفة عامة من المرشحين للانتخابات المقبلة اجازة إجبارية لمدة ثلاثة اشهر وبدون راتب.وعلل مدير مكتب المركز في بغداد حازم الرديني في بيان هذه المطالبة لتفرغهم لحملاتهم الانتخابية مع قرب المصادقة على اسماء المرشحين لانتخابات مجلس النواب المبكرة.وبين الرديني ان تلك الاجازات تضمن عدم استغلال المنصب والمال الحكومي في الحملات الانتخابية ولتحقيق العدالة والمساواة بالفرص بين جميع المرشحين./انتهى3

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